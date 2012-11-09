Митинг под ЦИК ушел на выходные
21:11, 09 ноября 2012Политика
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Оппозиция призвала людей приходить на акции протеста против фальсификации выборов возле ЦИК в понедельник, 12 ноября, и приводить своих друзей и родных.
Прийти под ЦИК просят 12 ноября
Именно 12 ноября ЦИК должен объявить окончательные результаты парламентских выборов в Украине.
Об этом сообщает Gazeta.ua.
На постаменте у памятника Леси Украинке перед митингующими выступили представители "Батькивщины", УДАР и "Свободы", в частности, кандидаты в депутаты по мажоритарным округам № 223 и № 215 Юрий Левченко и Андрей Ильенко.
Представитель партии УДАР сказал, что последние заявления Азарова о ситуации с выборами в Украине свидетельствуют о том, что власть испугалась.
После выступлений людей попросили сойтись под ЦИК 12 ноября.
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