Митинг под ЦИК ушел на выходные

Именно 12 ноября ЦИК должен объявить окончательные результаты парламентских выборов в Украине.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

На постаменте у памятника Леси Украинке перед митингующими выступили представители "Батькивщины", УДАР и "Свободы", в частности, кандидаты в депутаты по мажоритарным округам № 223 и № 215 Юрий Левченко и Андрей Ильенко.

Представитель партии УДАР сказал, что последние заявления Азарова о ситуации с выборами в Украине свидетельствуют о том, что власть испугалась.

После выступлений людей попросили сойтись под ЦИК 12 ноября.