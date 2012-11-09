ЦИК объявила победителей еще в 42 округах (список)

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК по результатам обработки соответствующих протоколов окружных избирательных комиссий №№ 1, 4, 9 (Крым) №№ 13, 16, 17, 18 (Винницкая область) №№ 48, 49, 52 (Донецкая область) №№ 70, 72 (Закарпатская область) № 75 (Запорожская область) №№ 84, 88, 89 (Ивано-Франковская область) № 98 (Киевская область) № 110 (Луганская область) №№ 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 (Львовская область) №№ 134,141 (Одесская область) № 148 (Полтавская область) №№ 152, 153, 154, 155, 156 (Ривненская область) № 162 (Сумская область) № 166 (Тернопольская область) №№ 168, 180 (Харьковская область) № 187 (Хмельницкая область) №№ 206, 207 (Черниговская область) и № 224 (Севастополь).

Таким образом, признаны избранными Виталина Дзоз (округ №1, Партия регионов), Олег Параскив (округ №4, Партия регионов), Александр Нечаев (округ №9, Партия регионов), Николай Катеринчук (округ №13, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Оксана Калетник (округ №16, самовыдвижение), Григорий Заболотный (округ № 17, самовыдвижение), Григорий Калетник (округ № 18, самовыдвижение), Юрий Боярский (округ №48, Партия регионов), Денис Омельянович (округ №49, Партия регионов), Игорь Шкиря (округ №52, Партия регионов), Михаил Ланьо (округ № 70, Партия регионов), Василий Петевка (округ №72, партия "Единый центр").

Депутатский мандат после соответствующей регистрации получат Сергей Кальцев (округ №75, Партия регионов), Владимир Купчак (округ №84, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Александр Доний (округ №88, самовыдвижение), Василий Гладий (округ № №89, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Сергей Мищенко (округ №98, самовыдвижение), Владимир Чуб (округ №110, Партия регионов), Михаил Хмиль (округ №115, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Игорь Васюник (округ №117, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Юрий Михальчишин (округ № 118, Всеукраинское объединение "Свобода").

Кроме того, признаны избранными Ирина Сех (округ №119, Всеукраинское объединение "Свобода"), Роман Илык (округ №121, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Василий Пазиняк (округ №122, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Лидия Котеляк (округ № 123, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Степан Курпиль (округ №124, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Сергей Гриневецкий (округ № 134, Народная Партия), Виталий Барвиненко (округ №141, Партия регионов), Владимир Пилипенко (округ №148, самовыдвижение).

Ривненскую область в Верховной Раде будут представлять Олег Осуховский (округ №152, Всеукраинское объединение "Свобода"), Юрий Вознюк (округ №153, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Валентин Королюк (округ №154, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Николай Сорока (округ №155, Партия регионов), Николай Кучерук (округ №156, Всеукраинское объединение "Батькивщина").

Депутатский мандат после соответствующей регистрации также получат Ирина Купрейчик (округ №162, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Михаил Апостол (округ №166, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Валерий Писаренко (округ №168, Партия регионов), Александр Биловол (округ №180, Партия регионов), Олег Лукашук (округ №187, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Владислав Атрошенко (округ №206, самовыдвижение), Игорь Рыбаков (округ №207, самовыдвижение) и Павел Лебедев (округ №224, Партия регионов).

Такие решения утверждены на основании протоколов соответствующих окружных избирательных комиссий.

Таким образом, по состоянию на 8 ноября ЦИК признала избранными 129 народных депутатов.

Как сообщалось, кандидаты в народные депутаты с момента признания их избранными народными депутатами пользуются депутатской неприкосновенностью.