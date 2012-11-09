Шаповал говорит, что протоколы ОИК № 223 не отражают результатов выборов

Как передает корреспондент УНИАН, данные протокола на заседании ЦИК объявляла председатель окружной избирательной комиссии № 223 Ольга Гагарина (фракция "БЮТ- Батьківщини").

Таким образом, в многомандатном округе Партию регионов поддержали 13,86% избирателей, "Батьківщину" – 28,98%, "УДАР" – 23,45%, КПУ – 8,46%, ВО "Свобода" – 18,67%.

В одномандатном округе лидирует самовыдвиженец Виктор Пилипишин при поддержке 27,57% избирателей. При этом, он опережает своего ближайшего конкурента – представителя ВО "Свобода" Юрия Левченко лишь на 0,45%, то есть на 442 голоса избирателей.

Протоколы ОИК подписаны всеми членами комиссии. Четверо из них выразили отдельные мнения относительно нарушений во время повторного подсчета голосов во исполнение судебного решения.

После объявления результатов протокола куратор региона, заместитель председателя ЦИК Андрей Магера напомнил, что ЦИК приняла решение о невозможности установления достоверных результатов голосования в одномандатном округе № 223.

"Это не будет означать, что цифры, которые мы видим, являются результатами голосования. Прием данных документов не означает освящения этих цифр, которые мы видим, и не означает, что кандидаты в депутаты размещены именно таким образом, как представлено", - сказал председатель ЦИК Владимир Шаповал.

Представители ВО "Свобода" и "Батьківщини" Олег Махницкий и Руслан Князевич обратили внимание членов ЦИК на то, что во время повторного подсчета голосов были выявлены факты умышленной порчи избирательных бюллетеней, в которых избиратели отдали преимущество представителю ВО "Свобода" Ю.Левченко.

"Я прошу членов ЦИК внимательно изучить материалы видеонаблюдения во время подсчета голосов. Благодаря им вся Украина увидела, что такое фальсификации", - предложил Р.Князевич.

В ответ на эту реплику В.Шаповал не исключил, что по инициативе ЦИК эти материалы будут направлены в правоохранительные органы.

В то же время кандидат в депутаты Ю.Левченко обратился с заявлением в ЦИК с просьбой самостоятельно установить результаты выборов в округе на основании оригинальных протоколов участковых избирательных комиссий.

В свою очередь, доверенное лицо В.Пилипишина отметил, что ОИК вынуждена была работать в условиях давления со стороны Ю.Левченко.

"На сегодняшний день не существует ни одного судебного решения, которое признало бы факты, на которые он опирается. В отношении Пилипишина было применена определенная технология", - считает он.

По результатам обсуждения А.Магера предложил принять для последующей обработки протокол ОИК о результатах выборов в многомандатном округе, а протокол о результатах выборов в одномандатном округе принять к сведению. "У меня, например, рука не поднимется, чтобы подписать протокол о результатах в одномандатном избирательном округе", - добавил он.

Все члены ЦИК поддержали предложение А.Магеры.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября и необходимости проведения повторных выборов в пяти одномандатных округах - № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев).