Ляпина защитила свою победу в суде

Киевский апелляционный административный суд отклонил все исковые требования кандидата в народные депутаты в 216-ом округе г. Киева Александра Супруненко.

Как сообщает сайт Объединенной оппозиции «Батькивщина», постановление, которым отменяются все предыдущие решения судебных инстанций о пересчете голосов и недействительности результатов голосования на 19 участках этого округа, принято сегодня.

По данным пресс-центра Киевского регионального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина», новым постановлением самовыдвиженцу, кандидату А.Супруненко отказано в удовлетворении всех исковых требований в отношении победителя голосования в 19-ти участках кандидата от оппозиции Ксении Ляпиной.

«В суде был выявлен факт подделки актов, которыми обжаловались результаты голосования на отдельных участках 216-го округа. Так, графологическая экспертиза доказала, что 16 подписей, которые должны были принадлежать разным представителям Супруненко, поддельные. Все подписи принадлежат двум лицам, которые якобы одновременно присутствовали на всех участках и фиксировали нарушения», - сообщил из зала суда представитель партии «Батькивщина» Дмитрий Ильченко.

Постановление Киевского апелляционного административного суда обжалованию не подлежит.

Как заявляют в «Батькивщине», по факту подделки избирательной документации партия будет обращаться в Генеральную прокуратуру с требованием выяснения всех обстоятельств подделки подписей, в результате которой волеизъявление около 30 тыс. граждан подверглось сомнению.

В Батькивщине напомнили, что 5 ноября Киевский окружной апелляционный суд принял решение в интересах кандидата А.Супруненко о пересчете голосов на 19 участках 216 округа, в котором победила кандидат от «Батькивщины» К.Ляпина.