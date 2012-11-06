ЦИК обвиняют в затягивании пересчета голосов на округе Ляпиной

"Процесс (пересчет - ред.) затягивается Центральной избирательной комиссией. Они не меняют председателя. В ЦИК уже несколько дней находится представление, которое сделала партия "Молодь до влади", - отметил он, сообщает Укринформ.

Супруненко утверждает, что на нынешнего председателя ОИК поступали жалобы, были претензии к его работе, поэтому его отозвали.

Кандидат в нардепы отметил, что без переназначения председателя процесс пересчета голосов не может начаться.

"Они специально затягивают процесс, и есть подозрение, что они хотят забрать полномочия у ОИК и заниматься процессом сами", - сказал он.

Напомним, Апелляционный административный суд Киева удовлетворил требование Супруненко о пересчете голосов избирателей на 27-ти участках 216-го округа.

На сайте ЦИК размещена информация о том, что победителем избирательных гонок в одномандатном избирательном округе № 216 является представитель Всеукраинского объединения «Батькивщина» Ксения Ляпина, за которую проголосовали 29,27% избирателей, или 26 760 киевлян, на втором месте - самовыдвиженец Александр Супруненко с результатом в 27,70%, за которого отдали свой голос 25 324 избирателя.