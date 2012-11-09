Оппозиция обещает дойти до Евросуда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк в перерыве заседания Киевского апелляционного административного суда по делу об установлении результатов голосования в одномандатном округе № 132.

А.Яценюк напомнил, что оппозиция обратилась с исками в суды относительно обязанности Центризбиркома установить результаты голосования в 5 одномандатных округах, где, по мнению оппозиции, победили ее представители.

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Как заявил А.Яценюк, оппозиция не сомневается в том, что апелляционный административный суд отклонит эти иски, поскольку суды подконтрольны власти, однако после этого намерена обратиться с исками в Высший административный суд Украины.

По его словам, цель этого - пройти все украинские судебные инстанции, чтобы потом обратиться в Европейский суд по правам человека.

«Будем устанавливать украинскую законность в европейском суде», - сказал он.

Как отметил А.Яценюк, оппозиция намерена по поводу событий в этих 5 округах обратиться в прокуратуру с требованием возбудить уголовные дела по фактам фальсификации результатов голосования.

Говоря о перспективах рассмотрения этих дел в ЕСПЧ, А.Яценюк отметил, что оппозиция понимает, что на это потребуется много времени, однако готова идти до конца, чтобы установить справедливость.

«Никто из 5 представителей власти, никакие Засухи, Губские и прочие не получат мандаты народного депутата», - пообещал А.Яценюк.

Комментируя рассмотрение дела в Киевском апелляционном админсуде об установлении результатов голосования в округе № 132, А.Яценюк отметил, что оппозиция требует присутствия на судебном заседании представителей ЦИК.

Также сторона оппозиции обратилась с ходатайством в суд потребовать от ЦИК протоколы результатов голосования на 33 избирательных участках этого округа, которые, как заявляет оппозиция, были сфальсифицированы.

Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Сейчас суд объявил перерыв до 14.30, чтобы дополнительно сообщить представителям ЦИК о времени и месте проведения судебного заседания.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установления результатов голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября и необходимости проведения повторных выборов в пяти одномандатных округах - №№ 94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194 (Черкассы), 197 (Канев, Черкасская область) и 223 (Киев).