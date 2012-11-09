Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

По словам И.Луценко, ее муж отказался от каких-либо «осмотров» в пределах колонии».

«Луценко поставил тюремщикам и врачам условие – обзор и обязательное лечение исключительно в специализированном стационаре с привлечением соответствующих специалистов», - подчеркнула его жена.

И.Луценко заявила, что «Государственная пенитенциарная служба продолжает тиражировать ложь о состоянии здоровья Луценко». «Информационные сообщения пенитенциарной службы об удовлетворительном состоянии здоровья украинских политзаключенных все чаще напоминают программу об «улучшении уже завтра», - прибавила она.

По ее словам, вчера вечером Ю.Луценко в телефонном разговоре сообщил ей «о так называемом «комиссионном медицинском обследовании специалистами Минздрава и ГПтСу», который «заключался во встрече моего мужа с теми же врачами, которые в октябре уже «осматривали» его».

И.Луценко заметила: «Букет болезней моего мужа разноцветен – и портальная гипертензия, и цирроз печени, и варикоз вен пищевода, и открытая язва желудка, и, наконец, гепатит. Все болезни многократно подтверждены врачами Минздрава».

Как сообщал УНИАН, 8 ноября пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины заявила, что показаний для лечения Ю.Луценко вне пределов исправительного учреждения, согласно заключениям врачей, нет.

В сообщении отмечалось, что 8 ноября в условиях Менской исправительной колонии № 91 специалистами Минздрава и ГПтСу был проведен комиссионный медицинский осмотр Ю.Луценко. «После проведения осмотра врачами было назначено медикаментозное лечение под надзором медперсонала исправительной колонии, а также рекомендовано инструментальное и лабораторное дообследование состояния здоровья Ю.Луценко по профилю гастроэнтерологии, с возможной последующей консультацией врачей соответствующего профиля. Показаний для лечения Ю.Луценко вне пределов исправительного учреждения, согласно заключениям врачей, нет. Состояние здоровья осужденного определено как удовлетворительное», - говорится в сообщении пресс-службы пенитенциарной службы.