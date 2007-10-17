Свежеизбранным нардепам объяснили, что отмашки Мороза ждать не обязательно

Первое заседание подготовительной депутатской группы должно быть созвано не позднее чем за 10 дней после официального обнародования Центральной избирательной комиссией результатов выборов.

Об этом говорится в разъяснении пресс-службы Верховной Рады в соответствии с регламентом ВР.

Заседание должно быть созвано главой Верховной Рады предыдущего созыва, а в случае его отсутствия - первым заместителем или заместителем главы Верховной Рады.

Если глава Верховной Рады предыдущего созыва или его заместители не созывают по любой причине в указанный срок первое заседание подготовительной депутатской группы, народные депутаты, делегированные в ее состав, собираются на ее заседание самостоятельно на следующий день после окончания десятидневного срока.

В состав подготовительной депутатской группы входит по одному представителю от 15 народных депутатов, избранных по избирательным спискам политических партий.

Верховная Рада нового созыва собирается на первую сессию в зале заседаний Верховной Рады не позднее чем на тридцатый день после официального объявления результатов выборов.

Первое заседание первой сессии новоизбранной Верховной Рады открывает самый старший по возрасту народный депутат.

До избрания Верховной Радой временного президиума первой сессии заседания Верховной Рады ведет председатель подготовительной депутатской группы.

До формирования персонального состава комитетов на пленарных заседаниях первой сессии новоизбранной Верховной Рады вопрос рассматриваются в такой последовательности:

1) формирования временного президиума первой сессии;

2) объявление премьер-министром или лицом, которое исполняет обязанности премьер-министра, о сложении полномочий Кабинета Министров перед новоизбранной Верховной Радой;

3) избрание счетной комиссии;

4) решение вопроса об освещение работы первой сессии Верховной Рады;

5) заслушивание внеочередного послания президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины;

6) доклад главы Верховной Рады предыдущего созыва о состоянии законодательной работы;

7) заслушивание доклада подготовительной депутатской группы, вопросы докладчику и ответы на них;

8) о перечне комитетов и предмете их ведения;

9) о формировании и регистрации депутатских фракций;

10) о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде;

11) избрание председателя Верховной Рады;

12) избрание первого заместителя и заместителя главы Верховной Рады;

13) избрание глав комитетов, первых заместителей, заместителей глав, секретарей и членов комитетов;

14) о согласительном совете депутатских фракций в Верховной Раде.

Указанный перечень вопросов не требует обсуждения и утверждения Верховной Радой.

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе парламента, распоряжений относительно созыва подготовительной группы состоянием на утро среды не было.

Украинская правда