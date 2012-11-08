ЦИК обработала 99,98% протоколов (результаты)

По состоянию на 07.22 Центральная избирательная комиссия обработала 99,98% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии. Так, за Партию регионов проголосовали 30,00% избирателей, за ВО «Батькивщина» - 25,54%, за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,96%, за Коммунистическую партию Украины - 13,18%, за ВО «Свобода »- 10,44%, за партию Наталии Королевской« Украина - Вперед! »- 1,58%, за партию« Наша Украина »- 1,11% избирателей, за Радикальную партию Олега Ляшко - 1,08%. Остальные партии набирают меньше одного процента голосов.