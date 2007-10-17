Сегодня БЮТ и НУ-НС собираются обнародовать коалиционное соглашение

Сегодня Блок Юлии Тимошенко и блок "Наша Украина – Народная самооборона" намерены обнародовать коалиционное соглашение.

Как сообщается на официальном сайте НУ-НС, об этом сообщил лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО.

"Вскоре мы обнародуем весь текст с дополнениями", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 октября лидеры Блока Юлии Тимошенко и блока “Наша Украина – Народная самооборона” в присутствии представителей СМИ подписали соглашение о создании демократической коалиции. Соглашение подписали Юлия ТИМОШЕНКО и Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По официальным результатам выборов, объявленными ЦИК, БЮТ имеет 156 мест в парламенте, блок "Наша Украина - Народная самооборона" – 72 - в целом 228 мест.