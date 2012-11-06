Митингующие под ЦИК собрались ночевать и ждут футбольных фанатов

Люди разошлись после того, как выступили лидеры оппозиции, сообщил журналист 5 канала в прямом эфире.

Он добавил, что группа активистов намерена остаться под ЦИК на ночь.

Также на акции ожидают фанов футбольного клуба "Динамо" (Киев).

Как известно, в 21:45 в столице на НСК "Олимпийский" начался матч "Динамо" - "Порту".

Украинская правда