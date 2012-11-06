Митингующие под ЦИК собрались ночевать и ждут футбольных фанатов
22:14, 06 ноября 2012Политика
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На акции под Центральной избирательной комиссией присутствуют несколько десятков митингующих.
Люди разошлись после того, как выступили лидеры оппозиции, сообщил журналист 5 канала в прямом эфире.
Он добавил, что группа активистов намерена остаться под ЦИК на ночь.
Также на акции ожидают фанов футбольного клуба "Динамо" (Киев).
Как известно, в 21:45 в столице на НСК "Олимпийский" начался матч "Динамо" - "Порту".
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