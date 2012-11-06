Депутат Европарламента увидел плюсы и минусы в украинских выборах

Депутат Европарламента Марек Сивец (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Польша) считает, что продукт украинских выборов несовершенен, однако может работать.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такое мнение М.Сивец высказал сегодня на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента при обсуждении отчета наблюдателей Европарламента по итогам украинских парламентских выборов.

"Выборы могут быть сравнены с производством машин. Это - вопрос технологии. Так вот, технология была замечательная ", - сказал депутат.

Отметив ряд проблем на этапе предвыборной кампании, он вместе с тем сказал, что кампания не имела четких правил в том числе, что касается доступа кандидатов к средствам массовой информации.

Однако, по словам М.Сивеца, эта кампания сработала, и украинцы смогли понять, кого выбрать, поскольку из двух десятков партий в парламент прошли 5.

"Теперь мы имеем продукт. Он не является совершенным, но он может работать. Все стороны разочарованы, но это и хорошо ", - сказал депутат.

Он отметил, что правящая Партия регионов, в частности, разочарована тем, что не смогла завоевать большинства мест в парламенте.

Депутат также отметил, что по итогам выборов в украинский парламент прошли две новые партии: проевропейская "УДАР" и "националистическая" партия "Свобода", чье попадание в парламент может, по словам М.Сивеца, создать определенные проблемы.

Как сообщал УНИАН, миссия наблюдателей Европарламента работала в Украине с 26 по 29 октября. За две недели Европарламент планирует одобрить доклад со своей оценкой выборов.