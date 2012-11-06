Адвокат: Тимошенко не собирается прекращать голодовку

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая проходит курс лечения в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, продолжает голодовку 9-й день подряд и не собирается ее прекращать.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк.

«Продолжает. Более того, не собирается останавливаться. Я вчера был у нее, сегодня уже 9-й день голодовки. Это все в знак протеста против фальсификаций во время подсчета голосов», - сказал А.Плахотнюк.

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Он отметил, что Ю.Тимошенко не будет обращать внимания на ухудшение состояния здоровья и готова продолжать голодовку, пока выборы не будут признаны сфальсифицированными.

«Вчера, по крайней мере, на 8-й день ее «водило», как говорят. Ничего хорошего. Дает о себе знать голодовка. Но держится она твердо и непоколебимо. Будет продолжать, пока не будет какой-то определенности, не будет какого-то решения о признании выборов такими, которые прошли с грубыми нарушениями, фальсификациями», - сказал А.Плахотнюк.