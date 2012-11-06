Повторные выборы ВР оставила на вечер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель на заседании первый вице-спикер Адам Мартынюк.

Перед этим ВР включила соответствующий проект постановления в повестку дня на сегодняшний день.

За это проголосовали 260 народных депутатов из 347, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления рекомендуется ЦИК назначить повторные выборы в 5 одномандатных округах - № 94, 132, 194, 197 и 223.