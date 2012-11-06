Повторные выборы ВР оставила на вечер
13:53, 06 ноября 2012Политика
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Верховная Рада Украины сегодня на вечернем заседании рассмотрит вопрос относительно рекомендации Центральной избирательной комиссии провести повторные выборы в 5 одномандатных округах.
Адам Мартынюк рассказал, когда Рада возьмется за перевыборы
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель на заседании первый вице-спикер Адам Мартынюк.
Перед этим ВР включила соответствующий проект постановления в повестку дня на сегодняшний день.
За это проголосовали 260 народных депутатов из 347, зарегистрированных в сессионном зале.
Проектом постановления рекомендуется ЦИК назначить повторные выборы в 5 одномандатных округах - № 94, 132, 194, 197 и 223.
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