Лысов признал, что проиграл Терехину

"К сожалению, политическая ангажированность победила. Избирательное законодательство несовершенно, а кандидатов-мажоритарщиков воспринимают лишь как политиканов. Сегодня, к сожалению, мы не победили", - говорится в его заявлении, которое цитирует Украинская правда.

"Обнаруженные многочисленные нарушения в 211 округе зафиксированы и признаны судами. Но ситуация в стране требует политической стабильности...", - добавляет Лысов.

Он поблагодарил "десятки тысяч избирателей Голосеевского района" столицы, которые отдали за него свой ​​голос, за доверие и поддержку.

"Вы увидели конкретные дела и услышали то, что я пытаюсь донести до Голосеевки много лет: одно реальное дело значительно весомее, чем пустые обещания и политические лозунги", - заявляет Лысов.

По данным ЦИК, Терехин получил 30,40% голосов, а Лысов 26,51%, однако апелляционный суд разрешил пересчитать голоса на более чем 40 участках в округе.