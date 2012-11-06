52 года назад открылись первые станции киевского метро

Какую сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 6 ноября 1960 года была открыта первая очередь Киевского метрополитена – участок Святошино-Броварской линии длиной 5,2 км с пятью станциями – от «Вокзальной» до станции «Днепр».

Строительство метрополитена началось в 1949 году. Однако прохождение тоннелей сопровождалось постоянными осложнениями – своеобразный рельеф местности, плауны, размывавшие подземные пласты, и другие непредвиденные обстоятельства. В связи с этим возникли существенные отставания в графиках выполнения работ.

Кроме того, в 1954 году финансирования строительства метро в Киеве на некоторое время приостановили, поскольку усилия СССР были направлены на освоение целинных земель.

Проекты станций метро выбирались на конкурсной основе. Конкурс был объявлен в начале 1958 года. В июле того же года открылась выставка коллективных проектов, где были представлены 80 работ. Комиссия по рассмотрению конкурсных работ, в состав которой вошли представители общественных организаций города, академий строительства и архитектуры СССР и УССР, скульпторы, художники, писатели, руководители Главтуннельстроя, Метрогипротранса и Киевметростроя, выбрали пять лучших проектов. Именно они были воплощены в жизнь при сооружении станций «Вокзальная», «Университет», «Крещатик», «Арсенальная» и «Днепр», которые вошли в первую очередь строительства Киевского метрополитена. На облицовку станций и вестибюлей использовано около 7300 кв. м гранита и мрамора.