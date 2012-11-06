Грузию трясет от тюремных бунтов

Наиболее острая ситуация сложилась в колонии в поселке Ксани в 30 км от Тбилиси, где около 2 тыс. осужденных объявили голодовку, зашив себе рты, пишет КоммерсантЪ-Украина.

В ночь на понедельник сотни родственников заключенных Ксанской колонии N15, уже несколько дней митингующих под стенами тюрьмы, попытались прорваться через главные ворота на территорию исправительного учреждения. Охране с большим трудом удалось вытеснить их за ограду.

Столкновения начались после того, как один из осужденных позвонил по мобильному телефону своему отцу и сообщил, что администрация намерена вызвать спецназ, чтобы прекратить голодовку протеста. Голодающие требуют улучшения условий содержания в колонии и немедленной смены руководства тюрьмы. Недавно заключенные Руставской колониие в результате аналогичной акции добились отставки ее начальника.

В Ксанскую колонию прибыли представители правозащитных организаций и министерства по исполнению наказаний. Власти гарантировали, что спецназ для наведения порядка привлекаться не будет. Тем не менее родственники заключенных не намерены расходиться.

В Тбилиси же поговаривают, что новые волнения в тюрьмах спровоцированы бывшими чиновниками из окружения Михаила Саакашвили. "Не исключено, что это провокация пропрезидентской партии и бывшего руководства МВД,— заявил "Ъ" адвокат Гела Николаишвили.— Экс-министр Бачо Ахалая в свое время создал широкую агентурную сеть в тюрьмах, и она может по-прежнему действовать в его интересах".

Руководство Грузии опасается масштабного бунта сразу во всех пенитенциарных учреждениях. "У нас есть информация, что такие эксцессы готовятся и в других колониях",— признал министр по исполнению наказаний и пробации Субари. Эксперты же считают, что, почувствовав слабину власти, "тюремный контингент" уже начинает шантажировать государство.