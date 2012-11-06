«Свобода» заявляет, что более 2 тыс. ее голосов приписали Партии регионов
01:04, 06 ноября 2012Политика
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ВО «Свобода» заявляет, что в ночь с 4 на 5 ноября окружная избирательная комиссия №95 приняла итоговый протокол, в котором «украла» у «Свободы» более 2 тыс. голосов избирателей в интересах Партии регионов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».
По данным партии, по состоянию на 3 ноября на сайте ЦИК в избирательном округе №95 «Свобода» имела 14 тыс. 044 голоса, а Партия регионов – 16 тыс. 363. По состоянию на 5 ноября результат «Свободы» уменьшился на 2 тыс. 024 голоса. В настоящее время на сайте ЦИК у националистического объединения в указанном округе – 12 тыс. 020 голосов, у Партии регионов – 19 тыс. 783.
«Свобода» обращается в Центризбирком с требованием сверить данные итогового протокола с протоколами с «мокрыми печатями», а также требует от правоохранительных органов наказать виновных в фальсификации результатов выборов.
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