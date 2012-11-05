Янукович назвал Блохина одной из знаковых фигур

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.Янукович отметил, что профессионализм О.Блохина, его блестящий талант футболиста и тренера высоко ценят украинские болельщики. «Вы подарили много незабываемых моментов всем почитателям футбола - сначала своей игрой, потом - достижениями ваших воспитанников», - сказал Президент.

Он обратил отдельное внимание на авторитет, которым пользуется О.Блохин у международного спортивного сообщества. В.Янукович также отметил вклад выдающегося спортсмена в развитие украинского футбола. «Вы, без преувеличения, являетесь одной из знаковых фигур нашего футбола. Ваш жизненный путь и спортивные достижения и сегодня вдохновляют молодых людей идти в этот вид спорта и работать на будущие победы», - сказал он.

Президент выразил уверенность, что Украина и мир еще станут свидетелями новых ярких тренерских достижений О.Блохина.