Беркут провел попытку разогнать митинг под ЦИК
18:05, 05 ноября 2012Политика
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Возле помещения ЦИК в Киеве состоялась попытка разгона участников акции протеста спецподразделением "Беркут".
Беркут окружил митингующих, но вдруг отступил
Об этом сообщает "Украинская правда".
По его словам, "беркутовцам" отдали приказ "Шлемы на голову", после чего они начали наступление на людей.
"Зашли на газон, начали всех давить, а потом вдруг остановились, постояли там где-то минуту и отошли назад", - рассказал активист Юрий Барабаш.
По его словам, некоторые люди во время наступления были повержены на землю.
"Сейчас они находятся организованными группами со стороны метро и ярмарки", - рассказал активист.
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