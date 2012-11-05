На Москаля могут завести дело за «спасение» бюллетеней в Первомайске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в прямом эфире Первого национального.

«Насколько я понимаю, он забрал их (бюллетени) из автомобиля и вынес их. Это уже является нарушением закона », - сказал Ратушняк

Вместе с тем он негативно отозвался о действиях Г.Москаля как бывшего сотрудника МВД.

«Он был, на самом деле говорю, плохим депутатом и плохим милиционером», - заявил Ратушняк.

В то же время он оправдал действия сотрудников милиции на 132 избирательном округе, отметив, «работники милиции, чтобы кого-то, что-то захватили - не было ... чтобы не было у кого-то никаких размышлений, работники милиции работали в соответствии с законом».

Как сообщал УНИАН, на Николаевщине суд принял решение истребовать в ОИК № 132 оригиналы протоколов или их копии для рассмотрения в суде во время слушания иска кандидата Анатолия Пешехонова, который заявил о «пропаже», по итогам подсчета, 40 голосов избирателей, отданных за его кандидатуру .

В Первомайской исполнительной службе приняли решение везти в суд оригиналы. Представители оппозиции заявили, что таким образом суд вмешивается в избирательный процесс. Возник конфликт, в ходе которого минувшей ночью силовым путем бойцы «Беркута» и судебные исполнители пытались доставить протоколы в суд.

Народный депутат Г.Москаль, прибывший в Первомайск, забрал вынесенные из ОИК № 132 протоколы и вернул их обратно в здание горисполкома, где работает комиссия.

Сегодня ОИК № 132 обратилась в суд с ходатайством об отмене постановления об истребовании протоколов для рассмотрения их в зале суда.

Вместе с тем Николаевский окружной административный суд принял решение о пересчете голосов по округу № 132 в зале суда.

По предварительным данным на сайте ЦИК, после подсчета 100% голосов в округе № 132 побеждал оппозиционный кандидат Аркадий Корнацкий. За сутки данные на сайте изменились в пользу кандидата от Партии регионов Виталия Травянко.