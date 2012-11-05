Здание ЦИК охраняют 400 «беркутовцев»
10:59, 05 ноября 2012Политика
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Здание Центральной избирательной комиссии, возле которого оппозиция проводит акцию протеста против фальсификации выборов, охраняет около 400 сотрудников «Беркута».
Беркут призывает граждан разойтись
Как передает корреспондент УНИАН, специальные подразделения находятся за железным ограждением, за которым возле памятника Леси Украинке проходит митинг оппозиционных сил, в котором принимают участие несколько тысяч человек.
Одновременно в громкоговоритель сообщается о том, что митинг не санкционирован, в связи с чем граждан просят разойтись.
В то же время внутри здания ЦИК, как и ранее, охрану осуществляют сотрудники МВД, Управления государственной охраны и СБУ.
В помещение ЦИК могут попасть только сотрудники, члены окружных избирательных комиссий и журналисты, аккредитованные в Центральной избирательной комиссии.
К ЦИК также пришли несколько депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина».
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