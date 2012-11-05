Здание ЦИК охраняют 400 «беркутовцев»

Как передает корреспондент УНИАН, специальные подразделения находятся за железным ограждением, за которым возле памятника Леси Украинке проходит митинг оппозиционных сил, в котором принимают участие несколько тысяч человек.

Одновременно в громкоговоритель сообщается о том, что митинг не санкционирован, в связи с чем граждан просят разойтись.

В то же время внутри здания ЦИК, как и ранее, охрану осуществляют сотрудники МВД, Управления государственной охраны и СБУ.

В помещение ЦИК могут попасть только сотрудники, члены окружных избирательных комиссий и журналисты, аккредитованные в Центральной избирательной комиссии.

К ЦИК также пришли несколько депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина».