ЦИК обработала 99,95% протоколов (результаты)
08:16, 05 ноября 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия обработала 99,95% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
ЦИК продолжает считать
Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.
Так, за Партию регионов проголосовали 30,00% избирателей, за ВО «Батькивщина» - 25,53%, за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,96%, за Коммунистическую партию Украины - 13,18%, за ВО «Свобода »- 10,44%, за партию Наталии Королевской «Украина - Вперед!»- 1,58%, за партию «Наша Украина»- 1,11% избирателей, за Радикальную партию Олега Ляшко - 1,08%.
Остальные партии набирают меньше одного процента голосов.
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