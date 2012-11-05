ЦИК обработала 99,95% протоколов (результаты)

Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Так, за Партию регионов проголосовали 30,00% избирателей, за ВО «Батькивщина» - 25,53%, за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,96%, за Коммунистическую партию Украины - 13,18%, за ВО «Свобода »- 10,44%, за партию Наталии Королевской «Украина - Вперед!»- 1,58%, за партию «Наша Украина»- 1,11% избирателей, за Радикальную партию Олега Ляшко - 1,08%.

Остальные партии набирают меньше одного процента голосов.