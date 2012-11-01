Из проблемной ОИК в Киеве госпитализирована женщина

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

"Да, действительно - пожилая женщина былв госпитализирована в карету скорой, поскольку ей стало плохо в душном помещении", - отметили в милиции, добавив, что для жизни и здоровья женщины угрозы нет.