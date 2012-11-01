Из проблемной ОИК в Киеве госпитализирована женщина

22:28, 01 ноября 2012
Политика
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Из киевской ОИК 223 госпитализирована женщина, которой стало плохо в результате кратковременных столкновений, происходящих при подсчете голосов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

"Да, действительно - пожилая женщина былв госпитализирована в карету скорой, поскольку ей стало плохо в душном помещении", - отметили в милиции, добавив, что для жизни и здоровья женщины угрозы нет.

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