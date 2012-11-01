Сегодня Лазаренко должен выйти на свободу

Об освобождении Лазаренко в этот день Украинской правде сообщили в тюрьме Terminal Island, рядом с Лос-Анджелесом, где он содержится.

Из соображений безопасности там отказались назвать конкретное время освобождения Лазаренко.

Тюрьма, в которой содержат Лазаренко, находится на мысе в порту Лос-Анджелеса и окружена водой.

Как известно, Лазаренко в ноябре 2009 года был окончательно приговорен к 97 месяцам тюремного заключения по восьми пунктам обвинения - сговор с целью отмывания денег и отмывание денег.

Он был арестован в феврале 1999 года прямо в аэропорту по прибытии в Америку, где попросил о политическом убежище.

С тех пор, кроме 97 месяцев в тюрьме, Лазаренко провел более пяти лет под домашним арестом.