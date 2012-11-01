Милиция заверяет, что не допустит штурма 95-й ОИК

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, в некоторых СМИ появилась информация о вероятности штурма неизвестными лицами некоторых окружных избирательных комиссий области, в частности ОИК №95, с целью уничтожения бюллетеней и протоколов голосования, а также бездеятельности правоохранителей.

"Милиция Киевской области готова к любому развитию событий и обеспечению охраны общественного порядка, а также к защите членов окружных избирательных комиссий и документации", - заверили в ОСО.