Милиция заверяет, что не допустит штурма 95-й ОИК
07:08, 01 ноября 2012Политика
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Милиция Киевской области заверяет, что не допустит нарушений общественного порядка на ОИК №95 в Ирпене.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, в некоторых СМИ появилась информация о вероятности штурма неизвестными лицами некоторых окружных избирательных комиссий области, в частности ОИК №95, с целью уничтожения бюллетеней и протоколов голосования, а также бездеятельности правоохранителей.
"Милиция Киевской области готова к любому развитию событий и обеспечению охраны общественного порядка, а также к защите членов окружных избирательных комиссий и документации", - заверили в ОСО.
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