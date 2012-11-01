Кандидат "УДАРа" просит суд о повторных выборах в Запорожье

Он требует признать противоправными действия Центральной избирательной комиссии по внесению в избирательный бюллетень в одномандатном избирательном округе №79 (Васильевка, Запорожская область) неправдивой информации о своем конкуренте, выдвиженце Партии регионов Владимире Бандурове.

"В избирательном бюллетене было указано, что Владимир Бандуров является заместителем министра экономического развития и торговли. Однако он указом Президента Украины от 12 сентября был освобожден от этой должности. В.Бандуров ввел в заблуждение избирателей, поскольку проводил избирательную кампанию как представитель власти, как заместитель министра, которым уже не был", - сказал А.Шевченко.

Кандидат в депутаты также добавил, что требует от суда остановить объявление результатов выборов в этом округе и обязать ЦИК провести повторные выборы в одномандатном округе. "Если суд удовлетворит иск, в округе должны состояться повторные выборы", - убежден он.

По его словам, он обращался по этому поводу в Киевский апелляционный административный суд, однако суд отказался рассматривать его иск из-за якобы нарушения сроков обращения.

В соответствии с электронной системой "Выборы", в одномандатном избирательном округе №79 обработано 100% электронных протоколов. Согласно предварительным результатам, в этом округе по мажоритарной системе победил В.Бандуров при поддержке 55,85% избирателей. А.Шевченко занял третье место с результатом 15,67% голосов избирателей.