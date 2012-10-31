В Черкассах против ОИК №194 уже направлено 200 жалоб в суд

Об этом сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина» со ссылкой на одного из лидеров объединенной оппозиции "Батькивщина" Николая Томенко.

По его словам, на данный момент под окружной комиссией находятся депутаты Партии регионов и депутаты БЮТ, а также сторонники как одной, так и другой политической силы. Люди не расходятся, потому что все ожидают очередной провокации.

По словам Н.Томенко, в округе произошел парадокс, что кандидат от оппозиции победил почти на всех участках округа, но проиграл только на закрытых участках в СИЗО и тюрьме. По его словам, возможны два варианта развития событий: это, или очередное затягивание объявления результатов выборов, или попытка через суд признать выборы на данном округе недействительными.

По состоянию на 18 час ОИК возобновила пересчет голосов. Согласно предварительным данным ЦИК, на этом округе один из лидеров объединенной оппозиции "Батькивщина" в Черкасской области Николай Булатецкий победил провластного кандидата Валентину Жуковскую с отрывом в 12 с половиной тысяч голосов, одержав в борьбе победу на 80 из 82 избирательных участках округа.