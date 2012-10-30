Третьяков поздравил Объединенную оппозицию с победой на 218-м округе

Также политик поздравляет все демократические силы - «Батькивщину», УДАР и «Свободу» с общей победой по партийным спискам.

По словам Третьякова, главная задача демократических сил - объединиться в новом парламенте.

«Надеюсь, что представитель Объединенной оппозиции Владимир Арьев выполнит присягу и вступит во фракцию «Батькивщина», а также в одноименную партию. И в дальнейшем будет заботиться о жителях столицы, проживающих в 218-м округе», отметил он.