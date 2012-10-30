Член ЦИК сожалеет, что наблюдатели за выборами не отметили главного

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом М.Охендовский прокомментировал первую реакцию международных наблюдателей на прошедшие в Украине выборы 28 октября.

"Я полагаю, что детальные комментарии сейчас будут преждевременными. Достаточно сложно в течение нескольких часов понять и оценить выводы, которые, очевидно, готовились в течение длительного времени. Не скрою, сегодня я ожидал услышать справедливую и непредвзятую оценку тех усилий, которые и Центральная избирательная комиссия, и наше государство в целом в течение последнего года прилагали для организации свободных и честных выборов народных депутатов Украины. Однако после некоторого первоначального разочарования мне представляется важным обратить внимание на несколько фундаментальных аспектов", - сказал М.Охендовский.

Член ЦВК подчеркнул, что опубликованное сегодня заявление о предварительных результатах и выводах европейских миссий по наблюдению за выборами не содержит никаких оценок достоверности результатов и законности выборов, а также их соответствия общепризнанным международным стандартам.

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"На мой взгляд, это заявление представляет собой перечень проблем, традиционно возникающих при организации выборов во многих странах Восточной Европы. Очевидно, что эти проблемы оценены так, как они видятся глазами западных наблюдателей, представляющих страны развитой демократии. Действительной же оценки самих выборов, как, прежде всего, технического процесса, как процедуры, мы, к сожалению, пока не увидели. Хотелось бы надеяться, что именно такая оценка, причем без излишнего превалирования политического компонента, будет дана в финальном отчете миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ", - добавил он.

М.Охендовский считает важным тот аспект, что заявление наблюдателей не ставит под сомнение данные об отражении в полной мере результатам выборов волеизъявления украинских избирателей.

"В нём отмечено, что избирательный процесс был действительно конкурентным на всей территории Украины, а избиратели имели возможность выбирать из широкого спектра партий и кандидатов. Процесс голосования и подсчета голосов был организован надлежащим образом. Таким образом, легитимность новоизбранного парламента уже сейчас не вызывает никаких сомнений ни в Украине ни за рубежом", - уверен член ЦИК.

Кроме того, М.Охендовский обратил внимание на то, что руководитель миссии Европейского парламента сегодня заявил о продолжающейся поддержке евроинтеграционных устремлений Украины. "В частности – в отношении ускорения подписания договора об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября международные наблюдатели из Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявили, что по результатам парламентских выборов демократический процесс в Украине повернул в обратную сторону.

«Учитывая злоупотребление властью и слишком большую роль на этих выборах денег, похоже, что демократический процесс начал идти в обратном направлении в Украине», - заявила руководитель миссии наблюдателей ПА ОБСЕ Вальбурга Дуглас, озвучивая совместный отчет международных наблюдателей по результатам парламентских выборов в Украине.

В предварительном отчете Миссии Канада говорится, что выборы в Верховную Раду сопровождались рядом нарушений во многих регионах, что не позволяет назвать выборы полностью честными.

Миссия наблюдателей Всемирного конгресса украинцев отметила, что избирательный процесс в Украине, в том числе предвыборный период, не отвечают всем международным стандартам.