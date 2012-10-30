Канадцы перечислили, почему выборы в Украине не могут считаться честными

Об этом говорится в переданном УНИАН предварительном отчете Миссии Канада.

Как отметила председатель миссии, сенатор Рейнел Андрейчук, наблюдатели Миссии Канада все еще находятся на местах, наблюдая за важным процессом подсчета голосов после закрытия избирательных участков, поэтому миссия еще ждет значительный массив информации, без которой трудно сделать окончательные выводы.

«Базируясь на данных наблюдения, которые мы имеем пока, мы можем заявить, что ход выборов 28 октября сопровождался определенными недостатками во многих регионах, что не позволяет назвать выборы полностью честными. Эти недостатки, по своей сути, не являются обязательно препятствием свободному, честному и демократическому волеизъявлению украинского народа. Тем не менее, обстоятельства, при которых проходила эта избирательная кампания, подчеркивают то, что день выборов – это лишь часть большого процесса, который включает юридические и структурные факторы, являющиеся также важными для справедливых выборов», - сказала Р.Андрейчук.

«Суммарный эффект различных факторов в более широком избирательном процессе привел нашу миссию к мнению, что парламентские выборы в Украине не полностью отвечают международным стандартам в определенных важных аспектах, на которые стоит обратить внимание и исправить», - отметила сенатор.

Как отмечается в сообщении, предварительный отчет Миссии Канада содержит перечень серьезных недостатков, которые были замечены во время избирательной кампании в Украине:

заключение ключевых оппозиционных лидеров и потенциальных соперников на выборах;

структурные преимущества правящей партии;

неравное и несправедливое применение аспектов избирательного законодательства;

отсутствие эффективного рассмотрения избирательных жалоб, в том числе по защите избирательных прав;

сомнительная процедура разбивки избирательных округов;

использование админресурса в интересах правящей партии;

недостаточные инструменты финансовой отчетности, которые бы позволили избирателям и общественности следить за денежными поступлениями для финансирования кампаний;

недостаточная прозрачность в администрировании выборов на всех уровнях;

несправедливый доступ к представительству в территориальных и участковых избирательных комиссиях.

иски и угрозы в адрес оппозиционных кандидатов;

свертывание медиа свобод на фоне роста концентрации средств массовой информации в руках нескольких человек и альянсов СМИ с политическими партиями;

невозможность привлечения к ответственности нарушителей избирательного процесса.

Миссия Канада – Выборы в Украине 2012 привлекла к наблюдению 422 краткосрочных наблюдателя во всех областях Украины. 65 долгосрочных наблюдателей работали в Украине в течение трех месяцев, оценивая контекст избирательной кампании, включая формирование избирательных комиссий, соблюдение избирательного законодательства, свободу слова и другие факторы, которые влияют на свободное и прозрачное волеизъявление.

Миссия Канада осуществляла деятельность при финансовой поддержке правительства Канады, через Канадское агентство по международному развитию (CIDA).