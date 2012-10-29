ЕС: оценка украинских выборов будет зависеть от подсчета

Об этом говорится в их совместном заявлении, текст которого передан УНИАН.

"Мы внимательно следили за предвыборным процессом и голосованием в воскресенье в Украине. Явка продемонстрировала преданность украинских граждан демократическому и плюралистическому обществу. Подсчет голосов еще не полностью завершился", - отмечается в заявлении.

К.Эштон и Ш.Фюле подчеркнули, что приняли во внимание предварительные выводы миссии международных наблюдателей под эгидой ОБСЕ/БДИПЧ относительно недостатков процесса и сложностей, с которыми сталкивались местные наблюдатели.

"Окончательная оценка также будет зависеть от поствыборного развития, за которым мы будем внимательно следить. Таким образом, очень важно, чтобы украинская власть обеспечила надлежащее поведение на последующих стадиях избирательного процесса, в частности, что касается подсчета голосов, установления результатов и рассмотрение возможных избирательных жалоб", - подчеркивается в документе.

Представители ЕС выразили надежду, что следующая Верховная Рада Украины будет полностью отражать волю украинских избирателей, высказанную во время выборов.

"Мы еще раз подчеркиваем наше сожаление, что судебные процессы, которые не соответствовали международным стандартам, лишили представителей оппозиции участия в парламентских выборах, и призываем власти вернуться к этому вопросу и приложить усилия для реформирования судебной системы, чтобы избежать их повторения", - заявили К.Эштон и Ш.Фюле.

Они отметили, что обязательства по политической ассоциации и экономической интеграции с Украиной по-прежнему будут базироваться на уважении общих ценностей.

"Мы привержены продолжению дальнейшей работы с использованием всего потенциала наших отношений для блага граждан Украины и ЕС", - говорится в заявлении.