В штабах Ющенко и Королевской, как на кладбище: тишина и спокойствие

У партийного офиса "Нашей Украины" журналисты увидели кучу пустых мест на стоянке, пишет ТСН.

Повсюду абсолютная тишина. По словам охранников, ни экс-президента Ющенко, ни руководства его парламентской фракции утром здесь не видели. Охранники долго пытаются связаться с руководством и наконец констатировали, что штаб не работает.

Наталья Королевская, лидер партии "Украина - вперед" свой штаб разместила на стадионе Олимпийский. Сейчас о политических баталиях здесь ничего не напоминает. Ни Королевская, ни второй номер ее списка Андрей Шевченко на звонки журналистов не отвечают. Трубку снял только третий номер партии "Украина вперед" - актер Остап Ступка. "Расстроенный! Ну а что, я могу что-то изменить?", - признался он. Но добавил, что надежды на победу он еще не потерял: "Понимаете, будут считать еще дня три, а вдруг ... хахаха!"

А вот молодой политик и опытная журналистка Наталья Розинская, член команды Олега Ляшко, с поражением смирилась. По ее словам, она уже даже поздравила победителя на собственном округе. Но надежду попасть в большую политику Наталья не теряет: "В следующий раз я обязательно стану депутатом".