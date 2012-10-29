Парламентарии Польши не могут оценить избирательную кампанию в Украине положительно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом члены миссии сообщили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как отметил председатель миссии Сейма Республики Польша по наблюдению за выборами Мирон Сыч, в миссии приняли участие около 40 депутатов польского парламента, которые посетили 152 избирательных участка по всей Украине. Председатель миссии отметил, что наблюдатели имеют ряд замечаний, в частности, относительно правильности установления веб-камер и по поводу большого количества избирателей, голосовавших на дому.

«В этом случае наблюдателям трудно было сделать вывод о прозрачности», - сказал М.Сыч.

Кроме того, по его словам, наблюдатели обратили внимание на присутствие в избирательных комиссиях представителей большого количества партий.

В свою очередь председатель польско-украинской парламентской группы Сейма Польши Мария Зуба отметила, что удивлена слишком медленным процессом подсчета голосов и отсутствием четкой регистрации тех, кто голосовал на дому.

Также М.Зуба сообщила, что наблюдатели были очень удивлены случаями, когда члены избирательных комиссий спрашивали избирателей, кто из их родных точно не придет на голосование. «Эти люди регистрировались на отдельных листах. Человек, который вел эту регистрацию, и председатель этой комиссии не смогли объяснить нам, зачем и почему они ведут этот учет», - сказала М.Зуба.

Также она указала на случаи организованного подвоза на голосование групп людей.

Как констатировал М.Сыч, день голосования и его ход наблюдатели оценивают в целом положительно. Однако в подготовке к выборам и в самой избирательной кампании остается много недостатков, и они не могут положительно ее оценить.