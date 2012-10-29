ПАСЕ беспокоит, что олигархи отобрали у украинцев право влиять на выборы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил представитель ПАСЕ Андрес Гросс.

«Пока эти выборы не привели к реализации демократического потенциала, который имеет Украина. Украинский народ заслуживает лучшего, а не на это искажение своей воли», - сказал он.

По его словам, представителей ПАСЕ тревожит тот факт, что на эти выборы большое влияние имели олигархические группы, и таким образом избиратели утратили право выбора и право влияния на избирательный процесс.