ПАСЕ беспокоит, что олигархи отобрали у украинцев право влиять на выборы
15:41, 29 октября 2012Политика
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В ОБСЕ убеждены, что украинский народ не заслуживает на искажение результатов волеизъявления.
Андреас Гросс думает, что украинцы заслуживают лучшего
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил представитель ПАСЕ Андрес Гросс.
«Пока эти выборы не привели к реализации демократического потенциала, который имеет Украина. Украинский народ заслуживает лучшего, а не на это искажение своей воли», - сказал он.
По его словам, представителей ПАСЕ тревожит тот факт, что на эти выборы большое влияние имели олигархические группы, и таким образом избиратели утратили право выбора и право влияния на избирательный процесс.
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