ЦИК даст официальные результаты выборов не ранее 11 ноября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член ЦИК Михаил Охендовский.

"Я думаю, что 11-12 ноября как раз это те сроки, когда ЦИК установит результаты, как по каждому одномандатному избирательному округу, так и по общегосударственному многомандатному округу", - сказал М.Охендовский.

По его словам, в подавляющем большинстве участковых избирательных комиссий подсчет голосов завершен. "Участковые избирательные комиссии доставили протоколы в окружные избирательным комиссии, и как раз на уровне окружных избирательных комиссий обработано 50% протоколов", - добавил он.

М.Охендовский подчеркнул, что в электронную систему "Выборы-2012" вносятся данные только "из математически корректных протоколов".

Как сообщал УНИАН, согласно законодательству, ЦИК должна установить официальные результаты выборов не позднее чем на 15 день со дня голосования, то есть не позднее 12 ноября.