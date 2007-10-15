Парламентский расклад-2007: сколько мандатов получили политсилы

Партия регионов по результатам внеочередных парламентских выборов получила 175 депутатских мандатов, БЮТ - 156, блок «Наша Украина – Народная самооборона» - 72, КПУ - 27, Блок Литвина – 20.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ сегодня после установления официальных результатов выборов.

Как сообщал УНИАН, согласно обнародованным официальным результатам выборов , за Партию регионов отдали свои голоса 34,37% избирателей, БЮТ получил 30,71%, блок НУ-НС – 14,15%, КПУ - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосов.