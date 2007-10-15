ЦИК объявила официальные результаты выборов в парламент

Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за Партию регионов отдали свои голоса 34,37% избирателей, БЮТ получил 30,71%, блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,15%, Коммунистическая партия Украины - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосов.

Официальные результаты выборов на заседании ЦИК обнародовал председатель Комиссии Владимир ШАПОВАЛ.

СПУ не преодолела 3-процентный барьер, получив 2,86% голосов избирателей, и в парламент не попадает.

Не поддержали ни одну из политических сил на выборах 2,73% избирателей. Явка избирателей составила 62,02%.

Протокол об установлении результатов внеочередных парламентских выборов подписали все 15 членов ЦИК без отдельных мнений.

«Во время установления результатов выборов все субъекты избирательного процесса придерживались законодательства Украины. Очевидно, на сегодня все члены ЦИК и все субъекты избирательного процесса понимают подходы к установлению результатов и их разделяют. Поэтому протокол подписали все члены ЦИК», - сказала заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Конституционном суде и ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК, комментируя журналистам действия ЦИК по установлению официальных результатов выборов.