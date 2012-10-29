ЦИК обработала 29,79% протоколов (результаты)

По состоянию на 7.45 обработано 29,79% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей, которые проголосовали на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Согласно результатам обработки 29,79% протоколов УИК, за Партию регионов проголосовали 36,63% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 21,02%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 12,64%; за Коммунистическую партию Украины - 15,28%; за ВО «Свобода» - 7,57%.

Представители Партии регионов продолжают лидировать в 111-ти округах, представители "Батькивщины" - в 40, "Свободы" - в 9-ти, "УДАРа" - в 5-ти, Народной партии – в трех, «Единого Центра» - в двух округах.

В одном округе лидирует представитель партии "Союз", еще в одном - "Украина - Вперед!" и еще в одном - Радикальной партии Олега Ляшко.