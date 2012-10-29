Кандидат УДАРа получил удар в лицо за попытку пресечь «карусель»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого областного штаба партии «УДАР» со ссылкой на Д.Каплунова.

По словам кандидата, он прибыл на избирательный участок № 140639, где на заднем дворе заметил припаркованный микроавтобус, который высаживал группу людей.

«Микроавтобус мне показался сомнительным, и напомнил технологию фальсификаций «карусель», вместе с коллегой мы решили проследовать за автомобилем, чтобы развеять свои сомнения, - сообщил Д.Каплунов. - На выезде с Артемовска нашу машину блокировали два джипа, из которого вышли двое мужчин. Первым из нашей машины вышел водитель, чтобы прояснить ситуацию. Не успев сказать ни слова, он получил удар в лицо от одного из мужчин. Я тут же выбежал из авто, чтобы разрешить конфликт. Представился кандидатом в народные депутаты, показал соответствующие документы, пытался начать разговор, но также получил удар в лицо».

Д.Каплунов заявил, что у него также пытались забрать документы. «Один из мужчин, представившийся Константином Феликсовичем, начал кому-то звонить и спрашивать, что с нами делать. После разговора он сказал, что нам повезло, и мы можем ехать», - отметил кандидат.

Он сообщил, что подал заявление в милицию, в котором изложил информацию об инциденте.