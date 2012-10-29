Члену избиркома угрожают расправой, если он укажет в протоколе нарушения
04:49, 29 октября 2012Политика
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В Донецкой области на избирательном участке № 140146 в селе Бугас члену избиркома от партии «УДАР» угрожают физической расправой, если он подпишет протокол с указанием выявленных нарушений.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областного штаба «УДАРа».
«На избирательном участке № 140 146 при подписании протоколов члену комиссии от партии «УДАР» угрожают физической расправой, если он подпишет «особое мнение» с указанием выявленных нарушений. Члены комиссии от Партии регионов заблокировали участок и никого не выпускают, аргументируют тем, что ждут приезда своих юристов», - сказано в сообщении.
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