Члену избиркома угрожают расправой, если он укажет в протоколе нарушения

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областного штаба «УДАРа».

«На избирательном участке № 140 146 при подписании протоколов члену комиссии от партии «УДАР» угрожают физической расправой, если он подпишет «особое мнение» с указанием выявленных нарушений. Члены комиссии от Партии регионов заблокировали участок и никого не выпускают, аргументируют тем, что ждут приезда своих юристов», - сказано в сообщении.