"Батькивщина" потребует непризнания выборов на двух участках в Донецке

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» в Донецкой области, около десяти милиционеров заблокировали вход на данный избирательный участок.

В пресс-службе напомнили, что в Донецке в этом же избирательном округе № 42, но на участке № 141686 (ул. Цусимская, 18) по-прежнему вход заблокирован неизвестными людьми спортивного телосложения и сотрудниками милиции. Поэтому часть членов окружной избирательной комиссии и официальных наблюдателей также не могут попасть на данный участок. Из участка тоже никого не выпускают.

Как заявляют в "Батькивщине", они будут добиваться непризнания выборов на данных избирательных участках.