"Батькивщина" потребует непризнания выборов на двух участках в Донецке
04:26, 29 октября 2012Политика
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В Донецке, в округе № 42 на избирательном участке № 141 702 (ул. Шаповалова, 4) не пропускают участников избирательного процесса от оппозиции - членов окружной избирательной комиссии и официальных наблюдателей.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» в Донецкой области, около десяти милиционеров заблокировали вход на данный избирательный участок.
В пресс-службе напомнили, что в Донецке в этом же избирательном округе № 42, но на участке № 141686 (ул. Цусимская, 18) по-прежнему вход заблокирован неизвестными людьми спортивного телосложения и сотрудниками милиции. Поэтому часть членов окружной избирательной комиссии и официальных наблюдателей также не могут попасть на данный участок. Из участка тоже никого не выпускают.
Как заявляют в "Батькивщине", они будут добиваться непризнания выборов на данных избирательных участках.
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