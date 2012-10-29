По предварительным данным явка не дотянула до 58%

По предварительным данным, явка избирателей на избирательных участках, по состоянию на 20.00, составляла 57,99%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародованы в Центральной избирательной комиссии информационно-аналитической системой ”Выборы-2012” на основании полученной информации с избирательных участков 225 избирательных округов. Так, в Крыму явка составляла 49,46% в Винницкой области - 62,89 %, в Волынской области – 65,74% в Донецкой области - 59,72% в Днепропетровской области - 52,93% в Житомирской области - 59,32% в Закарпатской области - 51,61% в Запорожской области - 55,96% в Ивано-Франковской области - 61,86% в Киевской области – 61,98% в Кировоградской области - 54,25% во Львовской области – 67,13% в Луганской области – 57,68% в Николаевской области – 52,22% в Одесской области - 49,64% в Полтавской области - 57,89% в Ривненской области - 61,83% в Сумской области - 57,68% в Тернопольской области - 66,78% в Харьковской области – 53,08% в Херсонской области – 50,90% в Хмельницкой области – 62,32% в Черкасской области - 61,46% в Черниговской области - 61,08% в Черновицкой области - 59,66% в Киеве – 62,11% в Севастополе - 49,65%.

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