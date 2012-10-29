По предварительным данным явка не дотянула до 58%
По предварительным данным, явка избирателей на избирательных участках, по состоянию на 20.00, составляла 57,99%.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародованы в Центральной избирательной комиссии информационно-аналитической системой ”Выборы-2012” на основании полученной информации с избирательных участков 225 избирательных округов.
Так, в Крыму явка составляла 49,46%
в Винницкой области - 62,89 %,
в Волынской области – 65,74%
в Донецкой области - 59,72%
в Днепропетровской области - 52,93%
в Житомирской области - 59,32%
в Закарпатской области - 51,61%
в Запорожской области - 55,96%
в Ивано-Франковской области - 61,86%
в Киевской области – 61,98%
в Кировоградской области - 54,25%
во Львовской области – 67,13%
в Луганской области – 57,68%
в Николаевской области – 52,22%
в Одесской области - 49,64%
в Полтавской области - 57,89%
в Ривненской области - 61,83%
в Сумской области - 57,68%
в Тернопольской области - 66,78%
в Харьковской области – 53,08%
в Херсонской области – 50,90%
в Хмельницкой области – 62,32%
в Черкасской области - 61,46%
в Черниговской области - 61,08%
в Черновицкой области - 59,66%
в Киеве – 62,11%
в Севастополе - 49,65%.