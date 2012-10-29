По предварительным данным явка не дотянула до 58%

02:32, 29 октября 2012
Политика
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По предварительным данным, явка избирателей на избирательных участках, по состоянию на 20.00, составляла 57,99%.

Выборы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародованы в Центральной избирательной комиссии информационно-аналитической системой ”Выборы-2012” на основании полученной информации с избирательных участков 225 избирательных округов.

Так, в Крыму явка составляла 49,46%

в Винницкой области - 62,89 %,

в Волынской области – 65,74%

в Донецкой области - 59,72%

в Днепропетровской области - 52,93%

в Житомирской области - 59,32%

в Закарпатской области - 51,61%

в Запорожской области - 55,96%

в Ивано-Франковской области - 61,86%

в Киевской области – 61,98%

в Кировоградской области - 54,25%

во Львовской области – 67,13%

в Луганской области – 57,68%

в Николаевской области – 52,22%

в Одесской области - 49,64%

в Полтавской области - 57,89%

в Ривненской области - 61,83%

в Сумской области - 57,68%

в Тернопольской области - 66,78%

в Харьковской области – 53,08%

в Херсонской области – 50,90%

в Хмельницкой области – 62,32%

в Черкасской области - 61,46%

в Черниговской области - 61,08%

в Черновицкой области - 59,66%

в Киеве – 62,11%

в Севастополе - 49,65%.

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