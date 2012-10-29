Неизвестные напали на штаб «Батькивщины»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Объединенной оппозиции «Батькивщина» в Одесской области, «около 15 молодых людей спортивного телосложения попытались силой прорваться в здание, где располагается местный офис Объединенной оппозиции и приемная народного депутата Украины Александра Дубового».

«Провокаторы под видом пьяной компании приблизились ко входу в офис и начали ногами избивать находящегося у входа сотрудника приемной, повалив его на землю, - отметили в «Батькивщине». – Затем предприняли дерзкую попытку проникнуть в помещение, но встретили сопротивление сотрудников, находящихся в то время на работе».

Вскоре к месту происшествия прибыли сотрудники РОВД и наряд «Беркута», однако не торопились вмешиваться в происходящее до тех пор, пока народный депутат А.Дубовой лично не начал скручивать накинувшихся на него злоумышленников, а на месте происшествия не появился начальник татарбунарского РОВД, сообщили в офисе «Батькивщины».

По свидетельствам очевидцев, «один из нападавших, которые не являются жителями Татарбунар, имел в распоряжении оружие. Злоумышленники были задержаны и доставлены в райотдел милиции».

В областном штабе Объединенной оппозиции предположили, что «возможным мотивом совершенного нападения являлась попытка блокировать работу районного штаба ВО «Батькивщина» и офиса народного депутата А.Дубового во время подсчета голосов на избирательных участках».

Вместе с тем, в Отделе связей с общественностью Управления МВД в Одесской области задержание людей, напавших на офис «Батькивщины», связывают с конфликтом между охранником избирательного штаба и группой подвыпивших посетителей соседнего бара.

По словам начальника ОСО облУВД Владимира Шаблиенко, «представители двух сторон конфликта сейчас дают показания в Татарбунарском РОВД».