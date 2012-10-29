«Батьківщина» ожидает крупные фальсификации в 201-м округе

Об этом сообщил председатель Черновицкого штаба Объединенной оппозиции Максим Бурбак во время прямого включения с центральным штабом Объединенной оппозиции «Батьківщина» на Софийской площади, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батьківщина».

М.Бурбак отметил, что после многочисленных нарушений, которые происходили во время голосования в Черновицкой области, Объединенная оппозиция готовится к многочисленным нарушениям и во время подсчета голосов.

Больше всего нарушений, по его словам, ожидается в округе №201 в городе Черновцы.

По данным exit-poll, в этом округе побеждает кандидат от Объединенной оппозиции Николай Федорук, который, предварительно, набрал 57,7% голосов.

«Его главный оппонент, представитель Партии регионов Виталий Михайлишин, набирает 27%. И теперь мы понимаем, что будет происходить: они будут пытаться изменить количество голосов за провластного кандидата», - сказал М.Бурбак.

«Ситуация напряженная. Мы смогли завести в ОИК наших наблюдателей, хотя милиция не пускала», - сообщил М.Бурбак.

По его словам, здание окружной комиссии окружено микроавтобусами, в которых находятся молодчики спортивной внешности.

М.Бурбак подчеркнул, что Черновицкий штаб Объединенной оппозиции продолжает бороться против фальсификаций.

«Мы будем работать до получения последнего протокола», - добавил он.