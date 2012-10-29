Коваль: Большинство депутатов ЕП не зафиксировали значительных нарушений

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил руководитель делегации евродепутатов Павел Коваль, ссылаясь на предварительные данные наблюдателей.

"Есть очень разная информация. С одной стороны, что нарушений было мало - и это доминирующее мнение, но, с другой стороны тоже есть данные о функционировании на некоторых участках так называемых "каруселей", - сказал он.

Депутат, который представляет в Европарламенте Польшу, сказал, что более детальные комментарии будут обнародованы после анализа рапортов всех наблюдателей от ЕП.

Собеседник агентства также отметил "неравные правила игры" во время ведения избирательной кампании, но заметил, что это не помешало активности политических партий, которые боролись за места в украинском парламенте.

Как сообщал УНИАН, за выборами в ВР Украины наблюдали 15 депутатов Европарламента из таких стран как Польша, Германия, Испания, Швеция, Португалия, Болгария и Румыния.

Евродепутаты работали наблюдателями в Киеве, Львове, Одессе и Днепропетровске.