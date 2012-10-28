Явка избирателей в округе № 218 составила 62,6% - параллельный подсчет
22:32, 28 октября 2012Политика
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По результатам параллельного подсчета явка избирателей в столичном округе № 218 по состоянию на 20.00 составила 62,6%.
Явка избирателей в столичном округе № 218 по состоянию на 20.00 составила 62,6%
Об этом сообщили в штабе оппозиционного кандидата Александра Третьякова.
«Если официальные данные ЦИК по явке будут существенно превышать полученные нами цифры, это может означать только одно - произошла фальсификация», - заявил Александр Третьяков журналистам.
Он призвал всех членов участковых комиссий и окружной избирательной комиссии не допустить фальсификации народного волеизъявления и напомнил об уголовной ответственности за подготовку и участие в фальсификациях. Со своей стороны, политик пообещал сделать все от него зависящее, чтобы защитить выбор киевлян.
Напомним, что 218-й мажоритарный округ объединяет части Святошинского и Оболонского районов Киева.
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