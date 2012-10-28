Явка избирателей в округе № 218 составила 62,6% - параллельный подсчет

Об этом сообщили в штабе оппозиционного кандидата Александра Третьякова.

«Если официальные данные ЦИК по явке будут существенно превышать полученные нами цифры, это может означать только одно - произошла фальсификация», - заявил Александр Третьяков журналистам.

Он призвал всех членов участковых комиссий и окружной избирательной комиссии не допустить фальсификации народного волеизъявления и напомнил об уголовной ответственности за подготовку и участие в фальсификациях. Со своей стороны, политик пообещал сделать все от него зависящее, чтобы защитить выбор киевлян.

Напомним, что 218-й мажоритарный округ объединяет части Святошинского и Оболонского районов Киева.