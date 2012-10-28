Геращенко: На Герасимьюк напали четыре мордоворота

Об этом в Фейсбуке сообщила член избирательного списка этой политической силы Ирина Геращенко, передает Украинская правда.

"Оля Герасимьюк приехала на участок 510-511 Фонтанка, Коминтерновский район, где зафиксировали карусели. Две тетки в машинах фиксируют всех, кто заходит на участок", - отметила она.

По словам Геращенко, Герасимьюк "пыталась это остановить, на нее вызверилась заместитель председателя участка, которая кричала, что она представляет ПР, она вызывает ПР".

"К Оле подъехало 2 машины, вышли 4 мордоворота, разбили фотоаппарат и начали угрожать Оле. На "общедоступном языке". Толкнули, что это последнее предупреждение...Приехала милиция, разбираются", - отметила она.

"Сразу после этого инцидента перестали идти голосующие на участок, до того около 100 человек отмечались и на участке, и в машине. Это 134 округ", - отметила Геращенко.

Как известно, по этому же округу от Партии регионов баллотируется Александр Пресман. Ранее он признавал, что имеет, кроме украинского, паспорт США.

Позднее в комментарии "Украинской правде" Герасимьюк сообщила следующее: "К участку подъехал черный лексус - номера и фотографии у меня есть - из которого выскочили четверо людей, вырвали из рук моей помощницы фотоаппарат и разбили об стенку".

"Потом они подошли ко мне и хотели оттащить от участка. Я показала им удостоверение. В ответ они рассказали мне матом что со мной сделают, если я отсюда не уеду. И сказали, что это последнее предупреждение", - добавила она.