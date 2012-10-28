«Свободу» массово «путают» с «Собором» и вычеркивают из бюллетеней

13:05

Во Львове на четырех избирательных участках Лычаковского района избирательного округа №115 (г. Львов) испорчено несколько тысяч бюллетеней, в которых был неправильно поставлен штамп „выбыла” напротив партии „Свобода”.

Как сообщили УНИАН в отделе ведения Государственного реестра избирателей Лычаковской райадминистрации Львова, информация об испорченных таким образом бюллетенях поступила с трех избирательных участков, которые размещаются в Лычаковском районе города Львова и с одного избирательного участка в городе Винники, который территориально относится к Лычаковскому району города Львова.

По информации наблюдателей, на указанных четырех избирательных участках испорчено около 4 тысяч бюллетеней.

В комментарии агентству УНИВ Волынской областиАН секретарь окружной избирательной комиссии избирательного округа №115 (включает Сыховский район и часть Лычаковского района Львова) Иван Бевз сообщил, что „бюллетени, в которых был ошибочно проставлен штамп „выбыла”, уже заменяются”.

11:09

В Волынской области через полтора часа после начала голосования избиратели не могут реализовать свое право выбора на участке, где напротив ВО "Свобода" в избирательных бюллетенях был проставлен штамп "выбыла". Это избирательный участок № 070858 в селе Новая Выжва Старовыжевского района.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

По информации заместителя председателя Старовыжевской районной организации ВО "Свобода" Анатолия Лавренюка, председатель названной участковой избирательной комиссии Оксана Каменская, которая представляет Партию регионов, 26 октября на всех избирательных бюллетенях напротив ВО "Свобода" проставила штамп "выбыла". "Я услышала, что "Свобода" выбыла, потому и проставила штампы", - объяснила свои действия О.Каменская.

После соответствующего реагирования представителей ВО "Свобода" и обращений в правоохранительные органы испорченные бюллетени обещали заменить. Однако до сих пор это не сделано. На участке до сих пор ожидают, пока сюда подвезут обещанные чистые бюллетени из ОИК. По информации из участка, это обещали сделать до 10:00. С этого времени на участке и собираются приступить к голосованию.

Однако, по информации из участка, члены ОИК № 070858 сомневаются, что до 10:00 чистые бюллетени сюда подвезут. Они ориентируют избирателей, чтобы приходили голосовать после 12:00. Именно тогда, мол, они, возможно, и будут иметь возможность получить бюллетени, не выстаивая в очередях.

Избирательный участок № 070858 в селе Новая Выжва Старовыжевского района Волыни насчитывает 408 избирателей.

10:44

В районе Конотопа Сумской области в избирательных бюллетенях многомандатного округа напротив графы ВО “Свобода” поставили отметку “выбыла”.

Об этом УНИАН сообщил заместитель главы Сумской облгосадминистрации Александр Цупро.

«На избирательном участке № 590192 Конотопского района избирательного округа №159 (с центром в городе Глухов) члены комиссии испортили все бюллетени, безосновательно вычеркнув ВО “Свобода”», – сказал он.

При этом он уточнил, что в состав участка входят села Новомутин и Вовчик, а общее количество избирателей составляет 168 чел. А.Цупро также сообщил, что до 11 часов участок должен начать работу в штатном режиме, поскольку в настоящее время решается вопрос о доставке на участок бюллетеней вместо испорченных бюллетеней.

Камера видеонаблюдения с участка сейчас демонстрирует, как несколько членов этой избирательной комиссии под большим обогревателем сидят одетые в теплую одежду за столами и что-то обсуждают.

«Других эксцессов на избирательных участках Сумской области не зафиксировано. Все они открылись своевременно и работают с избирателями», - отметил А.Цупро.

9:34

В Городокском районе Хмельницкой области в избирательных бюллетенях многомандатного округа напротив графы ВО “Свобода” поставили отметку “выбыла”.

Об этом УНИАН сообщил свободовец Виталий Диденко.

“В селе Остапковцы 256 избирателей, и им все бюллетени испортили, вычеркнув безосновательно ВО “Свобода”, – сказал он.

Председатель окружной избирательной комиссии № 192 Людмила Горбачевская подтвердила этот факт.

“Ошибку допустила председатель УИК, перепутавшая название ”Свободы” с “Собором”, который снялся с выборов», – объяснила она.

Справка УНИАН. В 192-м избирательном округе с центром г. Дунаевцы насчитывается 272 избирательных участка со 156 тыс. 275 избирателями.