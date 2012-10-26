Российский политик направил обращение жителям Севастополя

Как сообщил УНИАН сам К.Затулин, соответствующие обращение он направил жителям Севастополя.

«Из всех сколь-нибудь приемлемых партий, представленных в бюллетене для голосования 28 октября, только Партия регионов и Компартия Украины имеют реальные шансы преодолеть избирательный барьер. Вы сами знаете о достоинствах и недостатках этих организаций, но голос, отданный за их политических оппонентов, какой внешне привлекательной не была бы с их стороны критика власти и ее союзников, − это голос в поддержку реванша идейных наследников Ющенко в 2012 и в 2015 году. Разве мы это уже не проходили?», - заявил К.Затулин.

Он убежден, что севастопольцев по-прежнему интересует мнение России, потому что они «остаетесь верными русскими людьми, а Севастополь − самым русским городом на свете».

К.Затулин подчеркнул, что в России воспринимают сегодняшнюю принадлежность Крыма и Севастополя Украине как несправедливость и как горький упрек истории.

«Думая об отношениях с Украиной и украинским народом, мы не имеем права поддаться враждебному чувству. Это было бы трагедией и для России и для Украины, поводом для чужой и злобной радости. До тех пор, пока сохраняется надежда на союз России, Украины и Белоруссии, мы с вами принуждены бороться вместе за лучшую долю и волю русского населения Севастополя в тех рамках, которые заданы нынешними реалиями», - уверен он.

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К.Затулин призвал севастопольцев принять участие в голосовании, так как игнорирование выборов будет с радостью воспринято там, где «нас и вас, дорогие соотечественники, терпеть не могут».

«Чем ниже удельный вес вашего волеизъявления, тем слабее возможность бороться дальше за права и интересы населения Севастополя», - подчеркнул он.

К.Затулин уверен, представители города Севастополя в парламенте Украины будут заодно в принципиальных вопросах и им будет оказана любая помощь и поддержка в России.